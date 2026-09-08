Украинская сторона не исключает, что предстоящие переговоры в Женеве могут стать финальным этапом дипломатических консультаций с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Говоря о предател...
- Генерал Гурулёв п...
- Вторая пенсионная...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым