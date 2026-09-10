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Регионы России

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«Бавария» и «Будё-Глимт» открывают групповой этап Лиги чемпионов

«Бавария» и «Будё-Глимт» открывают групповой этап Лиги чемпионов

В четверг, 10 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между футбольными клубами «Бавария» и «Будё-Глимт».

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