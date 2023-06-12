12 июня отмечаем важный государственный праздник – День России!

День России – один из самых «молодых» государственных праздников в стране, его отмечают 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, провозгласившая главенство Конституции и ее законов.
День России – один из самых «молодых» государственных праздников в стране, его отмечают 12 июня. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России, провозгласившая главенство Конституции и ее законов.
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