СК возбудил дело после гибели управляющей парка "Тайган" из-за нападения львов

Львы загрызли управляющую крымского парка "Тайган" Леокадию Перевалову. По данным Следственного комитета, женщина, которая проработала в парке почти 17 лет, не закрыла засов между двумя помещениями клетки, после чего на нее напали хищники.
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