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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Зубков получил перелом челюсти и выбыл на два месяца

По информации «Спорт-Экспресса», форвард МБА Андрей Зубков будет вынужден пропустить старт нового сезона из-за перелома челюсти, полученного в предсезонной игре против «Зенита».

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