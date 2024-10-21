Трамп 15 минут поработал в McDonald’s, чтобы позлить Харрис

Дональд Трамп на камеру попробовал себя в роли сотрудника McDonald's в Пенсильвании.Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп поймал на лжи свою соперницу от Демократической партии США Камалу Харрис, в последнее время начавшую активно рассказывать о том, как в юности работала McDonald’s.