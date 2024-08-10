"Я приду утром и убью тебя": Десять лет в американской тюрьме

Сын депутата, гражданин России Роман Селезнёв десять лет своей жизни провёл в американской тюрьме. Всего десять дней, как он вернулся на Родину, и пока каждую ночь боится заснуть, опасаясь, что проснётся снова в карцере.
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