ФСБ показала кадры с готовившим теракт у избирательного участка Донецка

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозапись задержания жителя Донецка, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал совершить теракт возле избирательного участка в день голосования, когда там ожидалось массовое скопление людей.
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