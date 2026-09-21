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ТАСС

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ФСБ показала кадры с готовившим теракт у избирательного участка Донецка

ФСБ показала кадры с готовившим теракт у избирательного участка Донецка

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозапись задержания жителя Донецка, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) планировал совершить теракт возле избирательного участка в день голосования, когда там ожидалось массовое скопление людей.

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