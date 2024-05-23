ФСБ: двух жителей Нижегородской области задержали за подготовку диверсий на ж/д

Двух жителей Нижегородской области задержали по подозрению в подготовке диверсий на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
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