В США сообщили, когда Москва и Вашингтон могут заключить договор на смену ДСНВ-3

После истечения срока действия ДСНВ-3 РФ и США, вероятно, достигнут соглашения о новом контроле над вооружением и минимизируют риски использования ядерного оружия во время президентства Дональда Трампа, заявил профессор Корнеллского университета Ричард БэнсельFLICKR.