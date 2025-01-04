В США сообщили, когда Москва и Вашингтон могут заключить договор на смену ДСНВ-3

После истечения срока действия ДСНВ-3 РФ и США, вероятно, достигнут соглашения о новом контроле над вооружением и минимизируют риски использования ядерного оружия во время президентства Дональда Трампа, заявил профессор Корнеллского университета Ричард БэнсельFLICKR.
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