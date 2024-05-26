Игрок "Зенита" Клаудиньо: чемпионат был очень сложным

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо, который имеет российское гражданство, признался, что завершившийся сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) стал сложным для футболистов клуба из Санкт-Петербурга.
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