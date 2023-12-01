Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа расценили как теракт

РИАМО - 1 дек. Уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт») было возбуждено следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте в связи с взрывом и возгоранием поезда в Северомуйском тоннеле на БАМе, который произошел 29 ноября, пишет «Коммерсант».
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