Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа расценили как теракт

РИАМО - 1 дек. Уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт») было возбуждено следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте в связи с взрывом и возгоранием поезда в Северомуйском тоннеле на БАМе, который произошел 29 ноября, пишет «Коммерсант».