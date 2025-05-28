Самокатчиков заставят освободить тротуары

Забайкальские законодатели высказались за изменение правил использования электросамокатов. На заседании 28 мая региональный парламент одобрил инициативу орловских коллег, направленную на ужесточение регулирования средств индивидуальной мобильности.
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