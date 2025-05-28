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Самокатчиков заставят освободить тротуары

Самокатчиков заставят освободить тротуары

Забайкальские законодатели высказались за изменение правил использования электросамокатов. На заседании 28 мая региональный парламент одобрил инициативу орловских коллег, направленную на ужесточение регулирования средств индивидуальной мобильности.

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