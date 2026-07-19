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Иваново

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В Пучежский краеведческий музей поступило современное оборудование по национальному проекту «Семья»

Для муниципального музея приобретены витрины, выставочный стенд, световое и интерактивное оборудование, оборудование для фондохранилища, технические средства для обеспечения хранения музейных предметов на средства федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Семья».

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