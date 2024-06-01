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Zero Hedge

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"A Full-Scale War Isn't A Foregone Conclusion", Warns Russian Think Tank Head

"A Full-Scale War Isn't A Foregone Conclusion", Warns Russian Think Tank Head

"A Full-Scale War Isn't A Foregone Conclusion", Warns Russian Think Tank Head Ahead of the "Russia and China: Cooperation in a New Era" conference in Moscow on Thursday, Russian International Affairs Council (RIAC) Director General Ivan Timofeev told Russian state-owned news agency Tass about the increasing likelihood of a full-scale war between Russia and the West.

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