Политнавигатор Β Κpыму тpοиx мужчин apecтοвaли нa 7-10 cутοκ ɜa «κультуpный οтдыx» пοд нaциοнaлиcтичecκиe уκpaинcκиe пeceнκи и нeпοвинοвeниe пοлиции.
В Крыму три последователя власовцев отделались «извинениями» в КПЗ за дебош и бандеровские гимны
Комментарии
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Ингерман Ланская
бандеровцы - это ж не Русские. бандеровцы - э то прямые союзники камуноидов и лично кровавого упыря , по уничтожению Русского Народа и Русского мира. потому упырь и сохранил их в лагерях, а не уничтожил , как миллионы Русских. А хрущ, этот верный пёс и латентный бандеровец, выпустил всю эту мразь на свободу....
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3 час.
Роман Романов
Ну и навоз у тебя в голове.🤣🤣🤣
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3 час.
vladimir vedenkin
Попели ... , и в окопы отрабатывать. Наши воины не щадя крови и жизни на передовой, а всякая мразь в тылу врагу салютует!!!
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1 час.
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