В Крыму три последователя власовцев отделались «извинениями» в КПЗ за дебош и бандеровские гимны

Ингерман Ланская

бандеровцы - это ж не Русские. бандеровцы - э то прямые союзники камуноидов и лично кровавого упыря , по уничтожению Русского Народа и Русского мира. потому упырь и сохранил их в лагерях, а не уничтожил , как миллионы Русских. А хрущ, этот верный пёс и латентный бандеровец, выпустил всю эту мразь на свободу....