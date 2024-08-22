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ОСАГО может стать дороже для злостных нарушителей ПДД

Внедрение новой системы расчета страховых премий по ОСАГО, основанной на коэффициенте Бонус-Малус, может привести к более справедливому и индивидуальному определению стоимости полиса для каждого водителя в зависимости от его истории ДТП.

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