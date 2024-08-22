ОСАГО может стать дороже для злостных нарушителей ПДД

Внедрение новой системы расчета страховых премий по ОСАГО, основанной на коэффициенте Бонус-Малус, может привести к более справедливому и индивидуальному определению стоимости полиса для каждого водителя в зависимости от его истории ДТП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии