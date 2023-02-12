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«Они получили Кевина Дюрэнта». Микэл Бриджес с пониманием отнесся к обмену из «Санз»

Форвард «Бруклина» Микэл Бриджес с пониманием отнесся к тому, что «Финикс» согласился включить его в сделку по приобретению Кевина Дюрэнта.

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