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Не спрашивайте, где Зеленский собирается брать водород

Не спрашивайте, где Зеленский собирается брать водород

Идеи Владимира Зеленского день ото дня становятся все гениальнее и прозорливее На днях он поручил главам областных государственных администраций (губернаторам) построить в каждой области по новому заводу с количеством рабочих мест от 500 до 50 000.

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