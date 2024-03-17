Боррель перенес срок падения Киева

В марте 2024-го Боррель прогнозирует появление российских войск в Киеве и уговаривает Палату представителей США все-таки выделить властям Украины обещанные, но зажатые 60 млрд долларов, чтобы украинские войска удержали хотя бы часть своих позиций в условиях острого снарядного голода и значительных потерь.
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