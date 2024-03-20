Кержаков о смерти Уткина: «Россия потеряла одного из самых талантливых спортивных журналистов, комментаторов. Жаль, что мы не слышали его на ТВ в последнее время»

«Смерть Василия Уткина – очень трагическая и неожиданная новость. Не помню, когда мы последний раз разговаривали с Василием, но был период, когда я возвращался в Россию из Севильи, и тогда мы часто общались.
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