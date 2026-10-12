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Правительства ряда стран призывают своих граждан держаться подальше от Саудовской Аравии

Правительства ряда стран призывают своих граждан держаться подальше от Саудовской Аравии

Власти США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Южной Кореи и Японии призвали своих граждан отменить поездки в Саудовскую Аравию.

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