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Царьград

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Финансист рассказал, у кого и насколько вырастут пенсии с 1 августа

Финансист рассказал, у кого и насколько вырастут пенсии с 1 августа

Пенсии с 1 августа вырастут у трёх категорий граждан.С 1 августа 2026 года в России произойдёт плановый перерасчёт пенсионных выплат для работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и граждан, достигших 80-летнего возраста.

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