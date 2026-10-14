Вечером 12 октября у дома на улице Брянцева в Калининском районе Петербурга полиция задержала 45 мужчин в возрасте от 17 до 33 лет, предотвратив массовую драку, возникшую из-за конфликта двух человек.
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