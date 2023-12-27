Народ требуют мобилизации депутатов. Зеленский молчит

Общество требует справедливой мобилизации во время военного положения. Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом мобилизации народных депутатов во время военного конфликта за неделю набрала необходимое количество голосов.
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