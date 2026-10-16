Российский фигурист Владислав Дикиджи признался, что прошлый сезон был для него сложным. «Прошлый сезон достаточно сложный был.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Перепутали судно...
- Захарова обвинила...
- МЕ Агроэксперт Берез...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым