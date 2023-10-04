Мирамистин: Зачем и как его используют?

Мирамистин — это одно из наиболее широко используемых и эффективных средств в медицинской практике. Этот антисептик и антибактериальное средство стало неотъемлемой частью аптечки многих семей и медицинских учреждений.
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