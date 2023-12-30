Часть домов в Чите осталась без газа

Газ пропал в домах краевой столицы 30 декабря, сообщается в Telegram-канале администрации Читы. «Проблема с отсутствием бытового газа, которая коснулась абонентов в разных районах города, должна полностью разрешиться к сегодняшней ночи.
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