УЕФА не отказался от бойкота ЧМ после отказа ФИФА от продажи прав на турнир: «Обозначенные условия не были выполнены. Доверие к Инфантино утрачено – эта позиция остается в силе»

УЕФА не отказывается от бойкота турниров, несмотря на отказ ФИФА от планов по продаже части прав на чемпионат мира.
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