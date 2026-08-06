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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА не отказался от бойкота ЧМ после отказа ФИФА от продажи прав на турнир: «Обозначенные условия не были выполнены. Доверие к Инфантино утрачено – эта позиция остается в силе»

УЕФА не отказывается от бойкота турниров, несмотря на отказ ФИФА от планов по продаже части прав на чемпионат мира.

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