Праздник 11 октября 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Евгения КомароваВ эту среду всем, откладывающим утреннюю зарядку, стоит, все же взяться за гантели – 11 октября отмечают Всемирный день борьбы с ожирением.