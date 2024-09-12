Выкопали 124 тысячи тонн картофеля, намолотили 1,4 млн тонн зерна – Якушев рассказал о промежуточном итоге уборочной в УрФО

В Уральском федеральном округе продолжается уборочная кампания. По словам уральского полпреда Владимира Якушева, погодные условия в регионах установились нормальные, агарии наращивают темпы работ, чтоб успеть собрать все выращенное за лето.
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