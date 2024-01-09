Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ». Он хочет встретиться с Аль-Хелайфи, чтобы сообщить о своем решении (El Chiringuito)

Как сообщил журналист Эду Агирре в эфире El Chiringuito, Мбаппе планирует встретиться с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, чтобы сообщить ему, что не хочет продлевать контракт с клубом, истекающий в июне.