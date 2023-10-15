В России сбор грибов стал сродни игре в лотерею и за это могут даже посадить

Собирать грибы в российский лесах становится всё опаснее. Так, по статье 260.1 УК РФ на вас могут открыть уголовное дело за гриб занесенный в федеральную Красную книгу РФ и это рядовка мацутаке, гриб который растёт на Дальнем Востоке.