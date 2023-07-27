Военное обозрение

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Ходаковский: Занятие противником позиций в Старомайорском – удар по нашему военному самолюбию

Ходаковский: Занятие противником позиций в Старомайорском – удар по нашему военному самолюбию

Украинские формирования, используя свои преимущества в дальнобойной артиллерии, долго обстреливали населенный пункт Старомайорское, выбивая из укрытий оборонявших его бойцов ВС РФ.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мда паркетные генералы как всегда отличаются своим &quot;боевым&quot; опытом, &quot;эффективные&quot; чины минобороны и генштаба рулят в своих бизнес интересах...
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18 час.
Александр Лагуткин
Так весь их опыт в чиновничьих интригах на ковровых дорожках.  Смотрите как они сейчас реагируют на ситуацию, - заняты в основном затыканием ртов и заменой боевых генералов на послушных.  Это для них важнее, чем результаты на фронте.   ЧВК Пригожина, перемалывая десятки тысяч ВСУшников в Бахмуте, дала время Суровикину создать мощную линию обороны, о которую сейчас разбивает лоб вся  натовская группировка.  Вот только вопрос, - где сейчас тот же Суровикин и где Пригожин?
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13 час.

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