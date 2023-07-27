Ходаковский: Занятие противником позиций в Старомайорском – удар по нашему военному самолюбию

Александр Лагуткин

Так весь их опыт в чиновничьих интригах на ковровых дорожках. Смотрите как они сейчас реагируют на ситуацию, - заняты в основном затыканием ртов и заменой боевых генералов на послушных. Это для них важнее, чем результаты на фронте. ЧВК Пригожина, перемалывая десятки тысяч ВСУшников в Бахмуте, дала время Суровикину создать мощную линию обороны, о которую сейчас разбивает лоб вся натовская группировка. Вот только вопрос, - где сейчас тот же Суровикин и где Пригожин?