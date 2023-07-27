Украинские формирования, используя свои преимущества в дальнобойной артиллерии, долго обстреливали населенный пункт Старомайорское, выбивая из укрытий оборонявших его бойцов ВС РФ.
Ходаковский: Занятие противником позиций в Старомайорском – удар по нашему военному самолюбию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мда паркетные генералы как всегда отличаются своим "боевым" опытом, "эффективные" чины минобороны и генштаба рулят в своих бизнес интересах...
Ответить
18 час.
Александр Лагуткин
Так весь их опыт в чиновничьих интригах на ковровых дорожках. Смотрите как они сейчас реагируют на ситуацию, - заняты в основном затыканием ртов и заменой боевых генералов на послушных. Это для них важнее, чем результаты на фронте. ЧВК Пригожина, перемалывая десятки тысяч ВСУшников в Бахмуте, дала время Суровикину создать мощную линию обороны, о которую сейчас разбивает лоб вся натовская группировка. Вот только вопрос, - где сейчас тот же Суровикин и где Пригожин?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии