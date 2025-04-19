«Дамочка на иномарке заводит в центр без очереди свою толпу». В ДНР катастрофа с выдачей сертификатов от нарколога

В Донецкой Народной Республике сложилась ситуация, когда в Республиканский наркологический центр вынуждены обращаться за сертификатом не только дончане, но и жители со всех городов и различных населённых пунктов ДНР.
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