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Победившие британские лейбористы, похоже, намерены выдавить консерваторов не только в политической сфере

Победившие британские лейбористы, похоже, намерены выдавить консерваторов не только в политической сфере

Новый премьер Великобритании Кир Стармер привезет в резиденцию свою кошку, которая, вероятно, окажется нежданным гостем для главного мышелова с Даунинг-стрит кота Ларри, живущего в резиденции британского премьера вот уже 14 лет.

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