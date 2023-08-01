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Оставьте в покое себя!

Оставьте в покое себя!

Фото: Rodney Smith Кажется, секрет счастья стал намного ближе: «Оставьте в покое себя» — мне хочется шепнуть это многим на ухо для того, чтобы они перестали вечно в себе ковыряться, отыскивать недостатки, сравнивать с другими, стегать за прошлое, гонять до будущего, изъедать за совершённые ошибки, доводить до совершенства… И никогда при этом не жить… Никогда… Оставьте в покое своих детей: – Перестаньте думать, будто вы точно знаете, что нужно им для счастья…– Перестаньте жить за них из лучших побуждений…– Перестаньте дрессировать их под свои команды, поощряя только за послушание…– Перестаньте устанавливать для них неоспоримые барьеры, навсегда отбивая хорошую привычку думать самим…– Перестаньте нагружать их своими амбициями, пытаясь компенсировать свои неуспехи теми успехами, которые им не нужны…– Перестаньте задувать им в одно место, позволяя всё, и выращивая на деле отменных потребителей…– Перестаньте думать, что они всегда должны соответствовать вашим ожиданиям… Оставьте в покое любимых — Они просто любят вас… И вы просто любите их в ответ, а не приписывайте им своих мыслей, и тех черт, которыми они не обладают.

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