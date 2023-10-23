В правящей партии Грузии заявили, что не будут приветствовать президента стоя

Глава правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентское большинство больше не будет "придерживаться определенных ритуалов" в отношении президента Саломе Зурабишвили после провала импичмента.
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