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В правящей партии Грузии заявили, что не будут приветствовать президента стоя

В правящей партии Грузии заявили, что не будут приветствовать президента стоя

Глава правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентское большинство больше не будет "придерживаться определенных ритуалов" в отношении президента Саломе Зурабишвили после провала импичмента.

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