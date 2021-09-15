СК проверит напавшего на девочку в Солнечногорске на причастность к другим преступлениям

© Фото : СК РФЧитать ria.ru в Следователи проверяют обвиняемого в нападении на девятилетнюю девочку в Солнечногорске на причастность к аналогичным преступлениям, сообщила журналистам помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.