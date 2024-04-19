JP Morgan подал в суд на ВТБ из-за попытки разморозить 439 млн долларов

Инвестиционный банк JP Morgan Chase подал иск к ВТБ в суд Нью-Йорка с требованием прекратить попытки российского банка вернуть 439,5 млн долларов со счета, заблокированного после введения санкций, сообщает Reuters.
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