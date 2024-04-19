Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

240 подписчиков

JP Morgan подал в суд на ВТБ из-за попытки разморозить 439 млн долларов

JP Morgan подал в суд на ВТБ из-за попытки разморозить 439 млн долларов

Инвестиционный банк JP Morgan Chase подал иск к ВТБ в суд Нью-Йорка с требованием прекратить попытки российского банка вернуть 439,5 млн долларов со счета, заблокированного после введения санкций, сообщает Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх