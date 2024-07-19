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Автоэксперт Ян Хайцеэр: быстрая езда по лужам может привести к ДТП

Автоэксперт Ян Хайцеэр: быстрая езда по лужам может привести к ДТП

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с изданием «Москва 24» заявил, что автомобилистам не следует разгоняться на лужах, поскольку это может привести к ДТП или к поломке автомобиля.

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