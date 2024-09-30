«Скоро вы будете свободны». Нетаньяху обратился к народу Ирана

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам Ирана на английском языке с персидскими субтитрами, заявив, что их страна станет «окончательно свободна» гораздо раньше, чем принято считать.
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