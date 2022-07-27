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Замгубернатора Кузбасса рассказал об остром вопросе с переводом с/х земель

Замгубернатора Кузбасса рассказал об остром вопросе с переводом с/х земель

В Кузбассе достаточно пахотных земель и их передача под промышденные нужды не угрожает сельскому хозяйству, заявил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности и транспорту Андрей Панов, 27 июля на своей личной странице в соцсети ВКонтакте.

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