Замгубернатора Кузбасса рассказал об остром вопросе с переводом с/х земель

В Кузбассе достаточно пахотных земель и их передача под промышденные нужды не угрожает сельскому хозяйству, заявил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности и транспорту Андрей Панов, 27 июля на своей личной странице в соцсети ВКонтакте.