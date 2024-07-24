В Рязанской области возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы

24 июля 2024 года руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин посредством видеоконференцсвязи провел личный прием работников скопинского предприятия по вопросу невыплаты им заработной платы.
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