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Нижегородская правда

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Нижегородское «Торпедо» отметит 80-летие матчем с московским «Спартаком»

Нижегородское «Торпедо» отметит 80-летие матчем с московским «Спартаком»

Сегодня, 5 сентября, матчем со «Спартаком» в Москве для нижегородского «Торпедо» стартует особенный сезон (6+).

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