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Царьград

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Медбрат Хорхе Анхель предупредил о рисках алкоголя с энергетиками

Медбрат Хорхе Анхель предупредил о рисках алкоголя с энергетиками

Медбрат Хорхе Анхель рассказал изданию Deia о рисках смешивания алкоголя и энергетиков, вызывающих "бодрствующее опьянение".

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