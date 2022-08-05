Новости, события, факты

145 545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Kharchenko
    Предатели ударяют ножами в спину. О сепарации Рос. империи  бредят мертвецы-фантомы и "нелюди об двух ногах". Кто и з...Приговор Киеву - ...
  • Vladimir Kharchenko
    Предатели ударяют ножами в спину. О сепарации Рос. империи  бредят мертвецы-фантомы и "нелюди об двух ногах". Кто и з...Мясник из Донбасс...
  • Александр Голованов
    Просто хотелки очередного "эксперта"...Американский эксп...

Блокада делает Россию доминирующей силой! Проясняется глубокая тактика Путина

Блокада делает Россию доминирующей силой! Проясняется глубокая тактика Путина

Здравствуйте, дорогие подписчики и читатели канала, сегодня я бы хотел вам рассказать о чрезвычайном важном событии, которое произошло на днях, а именно о том, что блокада делает Россию доминирующей силой! Проясняется глубокая тактика Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх