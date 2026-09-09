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Украина почти израсходовала ракеты-перехватчики для Patriot – The Economist

Украина почти израсходовала ракеты-перехватчики для Patriot – The Economist

Украина израсходовала почти все ракеты‑перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot, и у этой проблемы нет решения в краткосрочной перспективе.

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