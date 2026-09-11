Почему дочь Ольги Красько и Джаника Файзиева отказалась от фамилии родителей и стала Алей Майер

Олеся Красько-Файзиева легко могла бы прокладывать дорогу в кино с помощью громких имён родителей. Её отец — режиссёр «Турецкого гамбита» Джаник Файзиев, а мать — актриса Ольга Красько.
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