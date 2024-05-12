Что такое денежный код судьбы и как по дате рождения можно определить свой потенциал к богатству Алёна ЮрьеваЕсли вам кажется, что успех в финансовых делах зависит только от случая, то, возможно, вы ещё не знакомы с идеей денежного кода судьбы.